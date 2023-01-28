Завис та не реагує ноутбук: як розв'язати проблему

Якщо ваш гаджет завис та не реагує, варто провести кілька простих маніпуляцій, щоб відновити його роботу. Проте, якщо причина некоректної роботи ноутбука серйозна, то тоді девайс треба нести до фахівців.

Однією з причин зависання ноутбука може бути занадто велика кількість відкритих додатків. Перевірити це можна за допомогою "Диспетчера завдань". Його можна "викликати" одночасним натисканням клавіш Ctrl+Alt+Delete або Ctrl+Shift+Esc.

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Якщо ж "завислих" програм немає, спробуйте відкрити вкладку "Процеси" та визначити, який із запущених додатків гальмує завантаження процесора та роботу оперативної пам'яті. Оберіть відповідну програму, натисніть правою кнопкою миші на процес, оберіть "Докладно" та "Завершити процес".

Які ще причини зависання ноутбука:

Перегрів – перевірте ту частину девайса, де встановлено охолоджувальні панелі. Якщо вони гарячі, ваш ноутбук перегрівся. Вимкніть його примусово та дайте охолонути. Ноутбук може перегріватися через те, що на вентилятори потрапив та налипнув пил, бруд, волосся, чи шерсть. Почистити можна самостійно, проте краще звернутися до професіоналів.

Віруси – чи могли завантажити шкідливу програму, чи працювали з флешкою, на якій був вірус. Спробуйте запустити антивірусну програму та перевірте, чи продовжено її ліцензію.

Автозавантаження програм – гаджет може зависнути, якщо він запускає при увімкненні багато програм, чи додатків. Спробуйте почистити його від непотрібних вам програм. Увійдіть до конфігурації системи та перегляньте список запущених програм. Оберіть непотрібні та вимкніть функцію автозапуску, або видаліть ті, якими не користуєтеся.

Недостатньо оперативної пам'яті – перевірте обсяг пам'яті ноутбука. Якщо це значення менш як 2 Гб, то зависання триватимуть, поки ви не звільните місце на гаджеті.

Якщо ноутбук завис і не реагує на будь-які дії, можна провести примусове перезавантаження: від'єднайте гаджет від мережі та натисніть утримуючи кнопку живлення.

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