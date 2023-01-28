Завис и не реагирует ноутбук: как решить проблему

Если ваш гаджет завис и не реагирует, следует провести несколько простых манипуляций, чтобы возобновить его работу. Однако если причина некорректной работы ноутбука серьезная, то тогда девайс нужно нести к специалистам.

Одной из причин зависания ноутбука может быть слишком большое количество открытых приложений. Проверить это можно с помощью "Диспетчера задач". Его можно "вызвать" одновременным нажатием клавиш Ctrl+Alt+Delete или Ctrl+Shift+Esc.

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Если "зависших" программ нет, попробуйте открыть вкладку "Процессы" и определить, какое из запущенных приложений тормозит загрузку процессора и работу оперативной памяти. Выберите подходящую программу, щелкните правой кнопкой мыши процесс, выберите "Подробно" и "Завершить процесс".

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Какие еще причины зависания ноутбука:

Перегрев – проверьте часть девайса, где установлены охладительные панели. Если они горячие, ваш ноутбук перегрет. Выключите его и дайте остыть. Ноутбук может перегреваться из-за того, что на вентиляторы попала и налипла пыль, грязь, волосы или шерсть. Почистить можно самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалам.

Вирусы – могли ли загрузить вредоносную программу или работали с флешкой, на которой был вирус. Попытайтесь запустить антивирусную программу и проверьте, продлена ли ее лицензия.

Автозагрузка приложений – гаджет может зависнуть, если он запускает при включении много программ или приложений. Попытайтесь почистить его от ненужных вам программ. Войдите в систему конфигурации и просмотрите список запущенных программ. Выберите ненужные и выключите функцию автозапуска или удалите неиспользуемые.

Недостаточно оперативной памяти – проверьте объем памяти ноутбука. Если это значение менее 2 Гб, то зависание будет продолжаться, пока вы не освободите место на гаджете.

Если ноутбук завис и не реагирует на какие-либо действия, можно произвести принудительную перезагрузку: отключите гаджет от сети и нажмите удерживая кнопку питания.

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