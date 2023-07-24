Сніданок за 5 хвилин: рецепт тостів з персиками та м‘яким сиром
Сніданок за 5 хвилин: рецепт тостів з персиками та м‘яким сиром
Для цього сніданку вам знадобиться лише п’ять хвилин вашого часу. Тости виходять дуже поживні та смачні.
Інгредієнти:
Персики – 2 шт.
Сир м’який – 120 г
Хліб тостовий, скибка – 4 шт.
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Спосіб приготування:
1. Хліб підсушіть на сухій сковороді або в тостері.
2. Персики помийте та висушіть. Розріжте навпіл, видаліть кісточку та поріжте скибками.
3. М’який сир намастіть на хліб, зверху викладіть персики.
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