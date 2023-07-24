Завтрак за 5 минут: рецепт тостов с персиками и мягким сыром

Для этого завтрака вам понадобится всего пять минут вашего времени. Тосты получаются очень питательные и вкусные.

Ингредиенты:

Персики – 2 шт.

Сыр мягкий – 120 г

Хлеб тостовый, ломтик – 4 шт.

Читайте также: Как приготовить макароны в молочном соусе на сковороде: быстрое и сытное блюдо

Способ приготовления:

1. Подсушите хлеб на сухой сковороде или в тостере.

2. Персики промойте и высушите. Разрежьте пополам, удалите косточку и порежьте ломтиками.

3. Мягкий сыр мажьте на хлеб, сверху выложите персики.

Советуем обратить внимание на рецепт вкусного завтрака за 5 минут.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!