Зеленський обговорив з Трампом можливість відновлення ЗАЕС: подробиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом вони обговорили можливість американської участі у відновленні Запорізької АЕС. "Я пояснив, що однієї деокупації станції недостатньо. Потрібно відновити всю необхідну інфраструктуру – водозабезпечення, залучити кваліфікований технічний персонал. Є багато кроків, які необхідно зробити, аби через півтора-два з половиною роки станція могла знову виробляти електроенергію та приносити дохід. Це моє бачення ситуації."

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Про це заявив Зеленський на онлайн-пресконференції 19 березня. За його словами, під час розмови Трамп поцікавився, чи можуть США допомогти у відновленні ЗАЕС. Президент України підтвердив, що така співпраця можлива за умови модернізації станції та інвестицій.

"Це можна обговорювати, але наразі ми говорили виключно про одну станцію", – додав Зеленський.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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