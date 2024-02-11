Зеленський звільнив Наєва та призначив нових командувачів: що відомо про Содоля, Скибюка та Плахуту

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.

Відповідний указ з'явися на сайті офісу президента. У тексті указу не зазначається причина відставки генерал-лейтенанта.

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Сам Наєв у Телеграм-каналі повідомив, що про звільнення дізнався із ЗМІ:

"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року. Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях. Україна зберегла свою Свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране", – написав він.

Згодом на сайті Офісу президента з'явився указ про призначення командувача Сухопутних військ ЗСУ, яким став генерал-лейтенант Олександр Павлюк. До цього Павлюк був першим заступником міністра оборони України.

Також Зеленський призначив нових командувачів Десантно-штурмовими військами – Ігор Скібюк, Силами територіальної оборони – Ігор Плахута та Об'єднаними силами – Юрій Содоль.

Що відомо про командувачів Содоля, Скибюка та Плахуту

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк — Герой України. До повномасштабного вторгнення командував Операцією Обʼєднаних сил. 2014 – командир 24 ОМБр, яка відзначилась в ході звільнення Слов'янська, Сіверська, Лисичанська. 2022 року очолював Київську ОВА, відповідав за оборону Київської області.

Ігор Скибюк – Герой України. Колишній командир 80 десантно-штурмової бригади. На початку вересня 2023 року керував підрозділами бригади під час ведення пошуково-ударних дій зі знищення противника у напрямку Балаклії, Куп'янська та Ізюма.

Юрій Содоль – Герой України. З 2014 року на фронті. Колишній командир 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, з якою побував звільняв українські міста. Був командувачем Морської піхоти. 25 бригада відзначилася у боях за Рубіжне, брала участь у штурмі в Ямполі, обороняла Донецький аеропорт. Під керівництвом Содоля 25 ОПДБр прикривала вихід українських сил з Дебальцевого.

Ігор Плахута – до нового призначення обіймав посаду заступника командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Нагадаємо, 8 лютого президент звільнив Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського.

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