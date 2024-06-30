Зеленський висловився щодо ідеї мобілізувати людей через лотерею

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план щодо необхідної кількості мобілізованих формує керівництво Збройних сил, і зараз все йде за цим планом.

Водночас він не погодився з ідеєю колумністки американського видання The Philadelphia Inquirer Труді Рубін щодо запровадження мобілізації по лотереї, як це свого часу практикувалося у США.

"Проговорювали, що була така лотерея колись. Я вважаю, що це не дуже етично щодо тих, хто на фронті вже і не дуже справедливо, якщо чесно, для всіх. Ця лотерейна історія була в США, але це була війна не на вашій території і не за існування США. Це не екзистенційний виклик, це інші речі. Україна бореться за виживання. І там, де стоїть "вижити" і "лотерея" – в мене немає знаку "дорівнює", більше знаків питання", – зазначив він.

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Зеленський додав, що "треба робити все, щоб думати про людей і більше, більше технологій".

"Ми все одно підготуємо документ, спробуємо зробити все, щоб цей документ впав на стіл представникам Росії, щоб потужні країни різні спробували справедливо закінчити цю війну. Безумовно, в якихось різних форматах і діалогах. Безумовно, повністю війна не закінчиться так, щоб ми завтра всі були щасливі з закінченням війни для кожного. Так воно швидко не робиться. Але документ може бути підготовлений, де частина питань вирішується вже не кулями, а тим чи іншим форматом діалогу", – вказав президент.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Володимир Зеленський вперше назвав втрати України у війні. Він заявив, що за два роки великої війни загинула 31 тисяча українських військових.

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