Зелені гіганти: Названо найвищі рослини, які можна вирощувати вдома

Прикрашаючи наші домівки, ми зазвичай звертаємо увагу на доступні місця. Це пояснюється тим, що без спеціальних драбин, які рухаються по кімнаті, ми стараємося мінімізувати час, який потрібен, щоб дістатися до верхніх частин кімнати.

Одним зі способів створити висоту у вашому домашньому інтер'єрі є придбання кімнатних рослин, які вже мають велику висоту або здатні зростати з часом.

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Ось кілька рослин, які варто врахувати:

Пальма величності: Потенційна висота: до 3 метрів;

Повільний ріст, але швидше з яскравим непрямим освітленням;

Вимагає високої вологості;

Не токсична для тварин. Райський птах: Потенційна висота: 1,8 метра в приміщенні:

Вимагає яскравого непрямого сонячного світла:

В природі може досягати 7,6 метра у висоту:

Має вертикальний ріст, розгалужені стебла. Грошове дерево: Потенційна висота: від 1,8 до 2,4 метра;

Вимагає яскравого непрямого світла;

Має компактну кореневу систему, тому воліє менші горщики;

Періодично обрізайте листя. Фікус Одрі; Потенційна висота: від 1,5 до 3 метрів;

Вимагає яскравого непрямого світла; Любить вологе повітря, розміщуйте біля зволожувача повітря або обприскуйте листя;

Легше вирощувати, ніж фікус ліроподібний, але має подібний ефектний вигляд. Змієва рослина; Потенційна висота: до 1,5 метра;

Вимагає мінімального догляду, ідеальна для початківців;

Як сукулент, не поливайте і не обприскуйте;

Має неглибоку кореневу систему, тому може залишатися в одному горщику протягом декількох років. Фікус еластік (гумовий фікус):

Потенційна висота: від 0,9 до 3 метрів; Вимагає яскравого світла;

Найшвидше росте на південному або західному вікні;

Вигідний від періодичного внесення добрив;

Пересаджуйте в більший горщик щороку або через кілька років, щоб забезпечити простір для кореневої системи.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини варто посадити у себе вдома.

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