Земля від держави для УБД: на яку площу ділянки може розраховувати військовий

Кожен громадянин України має право отримати земельну ділянку від держави для використання за цільовим призначенням. Однак у зв’язку з воєнним станом цей процес тимчасово зупинений, а на певні категорії населення поширюються пільги.

Хто може отримати земельну ділянку

Згідно із Земельним кодексом України, кожен повнолітній громадянин може безкоштовно приватизувати до 2,28 гектара землі. У першу чергу на наділи можуть претендувати особи, які отримали інвалідність через війну, втратили близьких або брали участь у бойових діях. Важливо, що право на отримання землі можна використати лише один раз для кожного виду ділянки. Про це пише Уніан.

Українські військові та силовики, які мають статус учасника бойових дій, також можуть безкоштовно отримати землю. Розмір ділянки залежить від її призначення: для садівництва – до 1 200 кв. м, для сільського господарства – до 2 гектарів. Якщо земля потрібна для будівництва, то у селах її площа може сягати 2 500 кв. м, у селищах – 1 500 кв. м, а в містах – до 1 000 кв. м. Для дачного будівництва діють такі ж обмеження, як і для міських ділянок.

Як отримати землю

Щоб скористатися своїм правом, потрібно звернутися до місцевих органів влади або територіального управління Держгеокадастру. Також необхідно знайти вільну ділянку на кадастровій карті. Водночас через воєнний стан звернення з цього питання наразі не розглядаються, а отримати у власність можна лише ті наділи, які вже перебувають у користуванні громадян.

За словами юристки Любові Полішкевич, зараз подача заяви на отримання землі не дає жодних переваг після скасування воєнного стану. Заявники отримують відмову, оскільки чинне законодавство не передбачає розгляду таких клопотань під час воєнного стану.

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Раніше процес безкоштовного отримання землі в Україні був досить складним, а через дефіцит вільних ділянок часто супроводжувався корупційними схемами. Доступ до Публічної кадастрової карти наразі закритий, тому знайти інформацію про вільні ділянки можна лише на неофіційних ресурсах, проте їхні дані не оновлювалися з початку війни.

Ринок землі та ціни

Попри війну, ціни на землю в Україні продовжують зростати. Відкриття ринку у 2021 році пожвавило продаж земель сільськогосподарського призначення, і з кожним роком їхня вартість збільшується приблизно на 10%. Вартість землі залежить від місця розташування, родючості ґрунту та інших факторів. Деякі ділянки продають навіть за ціною менш ніж 1 000 доларів за гектар.

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