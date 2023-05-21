Землю накриє найпотужніша за весь травень магнітна буря: названо дати

Магнітні бурі у травні 2023 - коли буде небезпечно та яких дат треба остерігатися до кінця весни 2023

До кінця весни Землю накриє потужна магнітна буря. У цей час люди скаржаться на погіршення самопочуття, зокрема головні болі, скачки тиску та біль у суглобах.

Через сильні спалахи на Сонці у травні буде п'ять небезпечних днів. Найгострішими виявляться 24-25 травня, коли потужність магнітної бурі становитиме 5 балів.

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За даними Meteoagent, перший небезпечний період – від 23 по 26 травня. Далі – 28 травня.

До 22 травня магнітні бурі будуть досить слабкими – їхня потужність становитиме всього лише 2 бали. Здебільшого люди не відчувають їхній вплив на собі.

Вже від 23 числа розпочнеться загострення, яке триватиме до 26 травня. У цей час магнітні бурі будуть потужні 4-5 балів.

Магнітні бурі у травні 2023 - коли буде небезпечно та яких дат треба остерігатися до кінця весни 2023

Проте розслаблятися не треба, оскільки 28 травня очікується метеоудар в 4 бали. Інші дні будуть спокійними.

Магнітні бурі у травні 2023 - коли буде небезпечно та яких дат треба остерігатися до кінця весни 2023

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Як покращити здоров'я під час магнітних бур

Щоб легко пережити небезпечні дні, варто підтримувати себе у хорошому стані та дотримуватися кількох порад:

повноцінно харчуйтеся, вживайте більше свіжих овочів/фруктів, стежте за водним балансом в організмі,

більше гуляйте на свіжому повітрі,

остерігайтеся сильних емоційних сплесків та фізичної втоми,

відмовтеся від алкогольних напоїв, куріння, енергетиків,

менше вживайте кави, міцного чаю.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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