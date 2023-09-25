Жаристий, кубовий та кармазиновий: Авраменко розповів про цікаві українські назви кольорів

Мовознавець Олександр Авраменко закликав громадян України до уваги і точності у передачі кожної емоції, кожного відтінку та кольору мови.

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Відомий педагог та лінгвіст Олександр Авраменко під час свого експрес-уроку в ефірі телепрограми "Сніданок з 1+1" поділився цікавою інформацією про виразні слова, що вживаються для опису кольорів та їхніх нюансів.

"Багато з нас знайомі з семи основними кольорами веселки, але наше око може відчувати десятки, сотні, а навіть тисячі відтінків – і для кожного із них існує своя власна назва", – поділився Авраменко

Лінгвіст висунув пропозицію випробувати мовну інтуїцію та встановити відповідність між кольором і його виразною назвою. В цьому тесті були такі слова: "жаристий", "кубовий", "кармазиновий", а також три кольори: "індиго", "темно-малиновий" та "яскраво-червоний".

За словами Авраменка, "жаристий" описує колір вогню та палючого жару, і він відповідає "яскраво-червоному". У той час як "кубовий" вказує на насичений синій відтінок, що може бути визначений як "індиго". "Кармазиновий" - це вираз, що описує темно-малиновий або темно-червоний колір.

"Друзі, ми маємо дбати про те, щоб передати кожну емоцію, кожен відтінок та кожний колір з точністю", – підкреслив видатний викладач України.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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