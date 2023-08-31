Чекає Севастополь, чекає Камчатка: Данілов показав випробування українських далекобійних ракет (відео)

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов оприлюднив кадри випробувань нової української ракети. За його словами, вони минули успішно.

Данілов додав, що реалізація української далекобійної зброї була ефективно. Про це він написав у Facebook.

"Ракетна програма Президента України в дії. Випробування успішні, застосування ефективне."Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт…" P.S.Тиха і співоча українська ніч", – йдеться у повідомленні.

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Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійна зброя українського виробництва влучила в ціль російських окупантів з відстані в 700 кілометрів. Втім, про яку саме ціль йшлося, він не повідомив.

Примітно, що 700 кілометрів – це приблизна відстань до Пскова, де в ніч на 30 серпня прогриміли вибухи на аеродромі.

Нагадаємо, вночі та зранку 31 серпня вибухи лунали у російському Брянську та в Москві.

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