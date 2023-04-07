Дружина співака Павліка похизувалася новим авто за 50 тисяч доларів (фото)

Блогерка Катерина Реп'яхова, що є дружиною співака Віктора Павліка, в мережі Instagram похизувалася новою автівкою. Audi Q3 Sportback вона придбала у салоні за 50 тисяч доларів.

Катерина каже, що це вже її четверте авто. Першим був Smart 1999 року, який вона купила за три тисячі доларів, потім – ще один Smart, але вже за 8 тисяч, а згодом вона пересіла на позашляховик Toyota за 30 тисяч. Тепер дружина співака каже, що отримала "мрію" за 50 тисяч.

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Блогерка у сторіс показала, як прийшла до салону, а там вже стояла автівка, обгорнута тканиною, зверху красувався бантик.

Коли Катя підписала документи, їй салон подарував кошик з квітами. "Коханий теж (подарував букет. – Ред.)", – додала вона й показала фото квітів від чоловіка.

Чи був причетний Віктор Павлік до отримання Катериною авто, чи вона придбала його за власні кошти, дружина співака не повідомила.

Катерина каже, що "завжди мріяла про Ауді", і що їй дуже сподобалася "функція, що багажник сам відкривається". Їй "саме цього не вистачало".

Катерина показала фото, які авто у неї були раніше:

Довідково: Катерина Реп'яхова є четвертою дружиною відомого українського співака Віктора Павліка. Різниця у віці подружжя складає 29 років. У 2021 році у пари народився син Михайло.

Наприкінці березня Катерина повідомляла, що зробила собі пластику носа.

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