Рідина для зняття лаку та фольга: як самостійно зняти гель-лак

Якщо ваш манікюр вже втратив вигляд, а до майстра піти можливості немає, радимо принаймні зняти лак, який втратив свій вигляд.

Гель-лак – це матеріал на гелевій основі, який стає твердим під впливом ультрафіолету. Він тримається від двох тижнів до місяця. На його стійкість також впливає спосіб життя жінки, індивідуальна особливість нігтьової пластини та якість виконання манікюру.

Читайте також: Прості секрети, які заберуть кілька років.

Як зняти гель-лак

Для зняття гель-лаку вам знадобиться:

– рідина для зняття лаку;

– ватні диски;

–пилка для нігтів;

–апельсинова паличка (не обов’язково);

– харчова фольга.

1. Спиляйте пилкою верхній шар покриття.

2. Наріжте ватні диски під розмір нігтів.

3. Вмочіть диски в ацетон чи іншу рідину для зняття лаку, накладіть їх на нігті та обгорніть фольгою.

4. Тримайте 15 хвилин.

5. Не застосовуючи зусиль зішкрібіть апельсиновою паличкою залишки гель-лаку.

6. М’якою пилкою відполіруйте нігті.

7. Змастіть нігті та кутикулу зволожуючою олією чи кремом для рук.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити стан шкіри за допомогою бюджетного засобу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!