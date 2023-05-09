Жидкость для снятия лака и фольга: как самостоятельно снять гель-лак

Если ваш маникюр уже потерял вид, а к мастеру пойти возможности нет, советуем по крайней мере снять потерявший свой вид лак.

Гель-лак – это материал на гелевой основе, который становится твердым под воздействием ультрафиолета. Он держится от двух недель до месяца. На его стойкость также оказывает влияние образ жизни женщины, индивидуальная особенность ногтевой пластины и качество выполнения маникюра.

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Как снять гель-лак

Для снятия гель-лака вам понадобится:

– жидкость для снятия лака;

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– ватные диски;

-пилочка для ногтей;

–апельсиновая палочка (не обязательно);

– пищевая фольга.

1. Спилите пилкой верхний слой покрытия.

2. Нарежьте ватные диски под размер ногтей.

3. Смочите диски в ацетон или в другую жидкость для снятия лака, наложите их на ногти и оберните фольгой.

4. Держите 15 минут.

5. Не применяя усилий соскоблите апельсиновой палочкой остатки гель-лака.

6. Мягкой пилой отполируйте ногти.

7. Смажьте ногти и кутикулу увлажняющим маслом или кремом для рук.

Напомним, мы уже писали, как улучшить состояние кожи с помощью бюджетного средства.

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