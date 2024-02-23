Житлові субсидії: що зміниться для українців у березні-2024

У березні 2024 року громадяни України збережеться можливість отримання державної будуть і надалі мати можливість оплачуваної житлово-комунальні послуги за допомогою субсидії. Березень буде останнім повним місяцем опалювального сезону 2023−24.

Середній розмір фінансової підтримки для українців на оплату комунальних послуг в опалювальний сезон 2023−24 становить 1410 грн. Скорочення розміру житлових субсидій не очікується.

Як розрахувати розмір допомоги можна дізнатися за цим посиланням.

Як і де оформити субсидії

На цей рік у держбюджеті на субсидії закладено 50 млрд грн для 3 млн українських родин. Це на 25% більше, ніж минулого року.

Для проведення розрахунку житлової субсидії на опалювальний період 2023−24 доходи враховуються за І - ІІ квартали 2023 року, а розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

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Звернутися за житловими субсидіями можна кількома способами:

▪ найзручнішою для багатьох є опція подання документів через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток ПФУ або через портал Дія;

▪ кожен може звернутися за призначенням субсидії до будь-якого сервісного центру ПФУ, без прив’язки до місця реєстрації, такий варіант прийнятний для людей, які потребують експертної консультації та допомоги працівників фонду;

▪ також є можливість звернутися особисто до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб ЦНАПів;

▪ крім того, звернення до Пенсійного фонду України можна направити поштою, як варіант віддаленої форми звернення.

Про які зміни потрібно повідомляти органи ПФУ аби не втратити субсидію

Одержувач житлової субсидії зобов’язаний у 30-денний термін з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, інформувати про них орган Пенсійного фонду України.

Отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти про зміни щодо:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладення або розірвання шлюбу);

зміни в складі сім'ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об'єднання;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

У разі настання зазначених умов подаються нові заява та декларація.

Нагадаємо, ми вже писали, хто з українців може отримати соціальну допомогу.

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