Жителі багатоповерхівок будуть платити за газ більше: про що слід знати
Регулятор вже прийняв всі необхідні нормативно-правові акти для повноцінного запровадження третьої платної послуги, пов'язаної з газом для мешканців багатоквартирних будинків. Ключовим документом, який визначає умови, став Типовий договір на технічне обслуговування газових мереж.
У грудні поточного року НКРЕКП затвердила Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках та внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем.
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Внаслідок цього експлуатуючим компаніям газових мереж необхідно буде вжити двох заходів:
- Привести чинні договори на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку у відповідність до Типового договору.
- Сповістити співвласників багатоквартирних будинків про укладення договору за формою Типового договору, розмістивши цю інформацію в рахунках за послуги з постачання газу.
Дія Типового договору розповсюджується на всіх споживачів, підключених до газорозподілу. Необхідність підписання сторін для цього документу відсутня.
Щодо вартості технічного обслуговування, нова графа з'явиться в рахунках за газ найближчим часом. Споживачам слід буде сплачувати за цю послугу щорічно за тарифами, визначеними оператором газорозподільної мережі.
Оператори мереж зобов'язані до 5 січня 2024 року сформувати та опублікувати кошторис на технічне обслуговування кожного багатоквартирного будинку, який вони обслуговують. Це вимога, яка регламентується Законом України "Про житлово-комунальні послуги".
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