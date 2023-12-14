Жители многоэтажек будут платить за газ больше: о чем следует знать
Регулятор уже принял все необходимые нормативно правовые акты для полноценного введения третьей платной услуги, связанной с газом для жильцов многоквартирных домов. Ключевым документом, определяющим условия, стал типовой договор на техническое обслуживание газовых сетей.
В декабре текущего года НКРЭКУ утвердила Типовой договор на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах и внесла изменения в Кодекс газораспределительных систем.
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В результате эксплуатирующим компаниям газовых сетей необходимо будет принять две меры:
- Привести действующие договоры на техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения многоквартирного дома в соответствии с Типовым договором.
- Сообщить совладельцам многоквартирных домов о заключении договора по форме Типового договора, разместив эту информацию в счетах за услуги по поставке газа.
Действие Типового договора распространяется на всех потребителей, подключенных к газораспределению. Необходимость подписания сторон этого документа отсутствует.
Относительно стоимости технического обслуживания новая графа появится в счетах за газ в ближайшее время. Потребителям следует будет оплачивать эту услугу ежегодно по тарифам, определенным оператором газораспределительной сети.
Операторы сетей обязаны до 5 января 2024 года сформировать и опубликовать смету на техническое обслуживание каждого обслуживаемого ими многоквартирного дома. Это требование, регламентируемое Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах".
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