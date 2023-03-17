Життя цих знаків зодіаку незабаром вибухне ураганом біди

Життя не завжди райдужне, і це нормально, тому що багато в чому злети і падіння є нормальною частиною життя. Найближчі дні березня будуть важкими для трьох знаків зодіаку, які мали приємний початок місяця.

Сатурн в Рибах панує, тому перетворення відбудуться обов'язково. Астрологи назвали три знаки, яким варто готуватися до важкого періоду.

Діва

На роботі ваші обов’язки будуть непосильними, і ви відчуватимете нестерпне перевантаження. Йдеться не лише про роботу над власними результатами, а й над тими колегами, яким доброта та відданість могли б принести користь. Останні сліпо вірять у ваше практичне та аналітичне чуття, яке не залишає жодних дорікань на продуктивність, яка високо оцінюється вашим начальством. Навіщо витрачати енергію безкоштовно, якщо вона вам також потрібна?

Особистісні конфлікти проглядаються в цей період. Ваш партнер захоче зайняти домінуюче місце у вашому житті і навіть бути перед роботою. Це не так вже й погано. Вам звично влаштовувати маленькі сюрпризи своїй коханій людині і розпалювати вогонь ваших стосунків. Бути успішною парою – теж благородна місія!

Рак

Наприкінці березня деякі люди можуть виявити свою злобу, критикуючи ваш погляд на життя та рішення в певних ситуаціях. Вони скажуть, що ви ускладнюєте речі або надмірно драматизуєте їх, тому що не мають вашої розумової стійкості та когнітивної обґрунтованості. Немає жодних сумнівів у вашій здатності бути незалежними і вибрати шлях, який найкраще відповідає вашим принципам.

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Ви не хочете ображати тих, хто вас критикує таким же ставленням, тому що вони ваші друзі, і ви їх цінуєте, незважаючи ні на що. Наприкінці березня на вас вдарять божевільні заяви, але ви їх терпите через силу і заднім числом, оскільки знаєте собі ціну більше за всіх.

Водолій

Далекоглядне ставлення вимагає великої концентрації та рішучості, і раптом наприкінці березня вони просто втомляться від того, що довго трималися. Ви не такі слабкі, як вам здається, просто потрібно зарядити батареї та відновити сили.

Коли ви складете зброю, у вас буде враження, що всі проблеми по черзі зваляться на вас. Це лише швидкоплинна ілюзія, абсолютно не обґрунтована. Воїн ніколи не пишається своїм відпочинком, діяння у нього в крові.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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