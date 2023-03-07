Знаменита київська перепічка: як приготувати вдома

Київська перепічка – доволі популярний серед киян та гостей столиці фастфуд. Перший заклад "Київська перепічка" було відкрито ще 1981 року. І вже понад 40 років вона не втрачає популярності.

Рецепт цього продукту дуже простий – це сосиска у тісті, обсмажена в олії. І тіста у перепічці значно більше, ніж самої начинки.

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Цю страву можна приготувати й власноруч вдома. Вам знадобляться такі продукти:

Тепла вода – 350 мл

Цукор – 40 г

Дріжджі сухі – 10 г

Борошно – 530 г

Сіль – 10 г

Сосиски для начинки. Їх кількість залежить від того, скільки тіста ви замішаєте.

Фудексперт Володимир Ярославський порадив виданню "Шуба" готувати перепічку наступним чином:

У теплій воді, не вище 38 градусів, розчинити цукор і дріжджі. Дати постояти 15-17 хвилин. Додати просіяне борошно, сіль та замісити тісто. Залишити в теплому місці на одну годину, щоб воно піднялося. Обім’яти тісто й сформувати 13-14 шматочків по 70 грамів. Надати прямокутної форми. Загорнути сосиски в тісто, добре скріпити краї, як на вареники. Залишити в теплому місці, доки тісто не підніметься у 2,5 раза. Олію без запаху нагріти до 180 градусів. Обсмажити орієнтовно по хвилині з кожного боку до рум’яного кольору. Перекласти на паперовий рушник, який вбере зайвий жир.

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