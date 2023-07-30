Зірка 'Холостяка' Ксенія Мішина роздяглася до трусів, аби 'заспокоїти' фанів (фото)

Учасниця шоу "Холостяк" Ксенія Мішина не на жарт налякала своїх підписників, виклавши в Інстаграм-story фото з лікарні. З'ясувалося, що телезірка отруїлася морепродуктами.

У соцмережі Мішина запостила фото своєї руки, до якої прикріплена крапельниця.

Вона підписала світлину так: "Вчорашня ніч була з лихоманкою, та мені здавалося, що з частковою втратою свідомості… А вчорашній день я провела під крапельницями та доглядом лікарів".

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Ксенія також показала себе у лікарняному ліжку й додала, що устриці та морепродукти "організували їй вихідний".

"Будьте обережні друзі, бо лікуватися, бляха, дорого", – додала Мішина.

Вже через деякий час Ксенія опублікувала фото, як стоїть перед камерою у трусах та майці. Вона підписала знімок: "Доброго ранку, я вижила".

Потім показала відео, де займається спортом в білій майці та трусах. "Вже можу робити свій вакуум", – додала Ксенія й показала частину свого спортивного заняття.

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