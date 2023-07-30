Звезда "Холостяка" Ксения Мишина разделась до трусов, чтобы "успокоить" фанов (фото)
Участница шоу "Холостяк" Ксения Мишина не на шутку испугала своих подписчиков, выложив в Инстаграм-story фото из больницы. Выяснилось, что телезвезда отравилась морепродуктами.
В соцсети Мишина запостила фото своей руки, к которой прикреплена капельница.
Она подписала фотографию так: "Вчерашняя ночь была с лихорадкой, но мне казалось, что с частичной потерей сознания… А вчерашний день я провела под капельницами и уходом врачей".
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Ксения также показала себя в больничной койке и добавила, что устрицы и морепродукты "организовали выходной".
"Будьте осторожны друзья, потому что лечиться, жесть, дорого", – добавила Мишина.
Уже спустя некоторое время Ксения опубликовала фото, как стоит перед камерой в трусах и майке. Она подписала снимок: "Доброе утро, я выжила".
Затем показала видео, где занимается спортом в белой майке и трусах. "Уже могу делать свой вакуум", – добавила Ксения и показала часть своего спортивного занятия.
Ранее мы сообщали об участнице "Холостяка", которая после развода отдыхала на Мальдивах.
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