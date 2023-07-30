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Зірка "Холостяка" Ксенія Мішина роздяглася до трусів, аби "заспокоїти" фанів (фото)

Билім Олена

Зірка 'Холостяка' Ксенія Мішина роздяглася до трусів, аби 'заспокоїти' фанів (фото)

Учасниця шоу "Холостяк" Ксенія Мішина не на жарт налякала своїх підписників, виклавши в Інстаграм-story фото з лікарні. З'ясувалося, що телезірка отруїлася морепродуктами.

У соцмережі Мішина запостила фото своєї руки, до якої прикріплена крапельниця.

Зірка ''Холостяка'' Ксенія Мішина роздяглася до трусів, аби ''заспокоїти'' фанів (фото)

Вона підписала світлину так: "Вчорашня ніч була з лихоманкою, та мені здавалося, що з частковою втратою свідомості… А вчорашній день я провела під крапельницями та доглядом лікарів".

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Ксенія також показала себе у лікарняному ліжку й додала, що устриці та морепродукти "організували їй вихідний".

Зірка ''Холостяка'' Ксенія Мішина роздяглася до трусів, аби ''заспокоїти'' фанів (фото)

"Будьте обережні друзі, бо лікуватися, бляха, дорого", – додала Мішина.

Вже через деякий час Ксенія опублікувала фото, як стоїть перед камерою у трусах та майці. Вона підписала знімок: "Доброго ранку, я вижила".

Зірка ''Холостяка'' Ксенія Мішина роздяглася до трусів, аби ''заспокоїти'' фанів (фото)

Потім показала відео, де займається спортом в білій майці та трусах. "Вже можу робити свій вакуум", – додала Ксенія й показала частину свого спортивного заняття.

Зірка ''Холостяка'' Ксенія Мішина роздяглася до трусів, аби ''заспокоїти'' фанів (фото)

Раніше ми повідомляли про учасницю "Холостяка", яка після розлучення відпочивала на Мальдівах.

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