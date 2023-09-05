Чим можна замінити шампунь: альтернативні способи миття волосся
UAportal підготував матеріал, що розповідає про три альтернативні способи миття волосся. Ці методи забезпечать ефективне очищення шкіри голови та живлення волосся без використання комерційних шампунів.
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Харчова сода
Харчова сода може ефективно видаляти бруд і жир з вашого волосся, не пошкоджуючи при цьому його структуру. Щоб користуватися содою як мийним засобом для волосся, слід приготувати суміш з однієї столової ложки соди та однієї склянки води.
Суміш варто нанести на вологе волосся, масажними рухами втерти в шкіру голови і ретельно змити. Цей метод може допомогти зберегти здорову шкіру голови і зменшити накопичення забруднень.
Яблучний оцет
Яблучний оцет може допомогти збалансувати рівень рН шкіри голови і видалити залишки продуктів для укладки. Для того, щоб використовувати яблучний оцет як шампунь, необхідно зробити суміш з оцту та води, змішавши їх в пропорції один до двох.
Після миття голови отриманий розчин нанесіть на волосся, помасажуйте шкіру голови і ретельно змийте. Цей спосіб зробить волосся блискучим і гладким.
Алое вера
Алое вера має зволожуючі та очищувальні властивості, які здатні живити волосся та шкіру голови. Аби використовувати гель алое вера як засіб для миття волосся, його слід вичавити з листка і нанести безпосередньо на шкіру голови та волосся.
Гель необхідно масажувати протягом декількох хвилин, а потім добре змити. Такий спосіб допоможе заспокоїти подразнену шкіру голови та сприятиме здоровому росту волосся.
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