Чим можна замінити шампунь: альтернативні способи миття волосся

UAportal підготував матеріал, що розповідає про три альтернативні способи миття волосся. Ці методи забезпечать ефективне очищення шкіри голови та живлення волосся без використання комерційних шампунів.

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Харчова сода

Харчова сода може ефективно видаляти бруд і жир з вашого волосся, не пошкоджуючи при цьому його структуру. Щоб користуватися содою як мийним засобом для волосся, слід приготувати суміш з однієї столової ложки соди та однієї склянки води.

Суміш варто нанести на вологе волосся, масажними рухами втерти в шкіру голови і ретельно змити. Цей метод може допомогти зберегти здорову шкіру голови і зменшити накопичення забруднень.

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Яблучний оцет

Яблучний оцет може допомогти збалансувати рівень рН шкіри голови і видалити залишки продуктів для укладки. Для того, щоб використовувати яблучний оцет як шампунь, необхідно зробити суміш з оцту та води, змішавши їх в пропорції один до двох.

Після миття голови отриманий розчин нанесіть на волосся, помасажуйте шкіру голови і ретельно змийте. Цей спосіб зробить волосся блискучим і гладким.

Алое вера

Алое вера має зволожуючі та очищувальні властивості, які здатні живити волосся та шкіру голови. Аби використовувати гель алое вера як засіб для миття волосся, його слід вичавити з листка і нанести безпосередньо на шкіру голови та волосся.

Гель необхідно масажувати протягом декількох хвилин, а потім добре змити. Такий спосіб допоможе заспокоїти подразнену шкіру голови та сприятиме здоровому росту волосся.

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