Чем можно заменить шампунь: альтернативные способы мытья волос

UAportal подготовил материал, рассказывающий о трех альтернативных способах мытья волос. Эти методы обеспечат эффективное очищение кожи головы и питание волос без использования коммерческих шампуней.

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Пищевая сода

Пищевая сода может эффективно удалять грязь и жир из ваших волос, не повреждая при этом его структуру. Чтобы пользоваться содой в качестве моющего средства для волос, следует приготовить смесь из одной столовой ложки соды и одного стакана воды.

Смесь следует нанести на влажные волосы, массирующими движениями втереть в кожу головы и тщательно смыть. Этот метод может помочь сохранить здоровую кожу головы и снизить накопление загрязнений.

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Яблочный уксус

Яблочный уксус может помочь сбалансировать уровень рН кожи и удалить остатки продуктов для укладки. Для того чтобы использовать яблочный уксус в качестве шампуня, необходимо сделать смесь из уксуса и воды, смешав их в пропорции один к двум.

После мытья головы полученный раствор нанесите на волосы, помассируйте кожу головы и тщательно смойте. Этот способ сделает волосы блестящими и гладкими.

Алое вера

Алоэ вера обладает увлажняющими и очищающими свойствами, которые способны питать волосы и кожу головы. Чтобы использовать гель алоэ вера как средство для мытья волос, его следует выжать из листа и нанести непосредственно на кожу головы и волос.

Гель необходимо массировать в течение нескольких минут, затем хорошо смыть. Такой способ поможет успокоить раздраженную кожу головы и будет способствовать здоровому росту волос.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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