Що робити, якщо автомобіль застряг у багнюці: покрокові поради

UAportal підготував покрокове керівництво про те, що робити, якщо автомобіль застряг у багні. Три поради допоможуть повернутися на дорогу швидше та з мінімальними зусиллями.

Порада 1

Копайте навколо шин. Першим кроком у визволенні від багнюки є копання навколо шин. Це допоможе зменшити всмоктування багна і дасть більше тяги під час руху вперед. Не забудьте прибрати всі камені та сміття, які можуть перешкодити просуванню.

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Порада 2

Підкладайте предмети під колеса. Спробуйте підкласти під колеса предмети, такі як плоскі камінці або дерев'яні дошки для додаткового зчеплення з дорогою. Це також допоможе створити шлях, яким ви зможете проїхати, не застрягши знову.

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Порада 3

Використовуйте буксирувальний ремінь. Якщо нічого не виходить, можливо, настав час викликати евакуатор або скористатися чиєюсь допомогою за допомогою ременя або троса лебідки. Переконайтеся, що вони точно знають, куди їдуть, перш ніж почати тягнути, оскільки це може призвести до подальших пошкоджень при неправильному підході.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять вичавлювати педаль газу на підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

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