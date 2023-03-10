Что делать, если автомобиль застрял в грязи: пошаговые советы

UAportal подготовил пошаговое руководство о том, что делать, если автомобиль застрял в грязи. Три совета помогут вернуться на дорогу быстрее и с минимальными усилиями.

Совет 1

Копайте вокруг шин. Первым шагом в освобождении от грязи является копание вокруг шин. Это поможет уменьшить всасывание грязи и даст больше тяги при движении вперед. Не забудьте убрать все камни и мусор, которые могут помешать продвижению.

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Совет 2

Подкладывайте предметы под колеса. Попробуйте подложить под колеса предметы, такие как плоские камни или деревянные доски, для дополнительного сцепления с дорогой. Это также поможет создать путь, по которому вы сможете проехать, не застряв снова.

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Совет 3

Используйте буксировочный ремень. Если ничего не получается, возможно, пришло время вызвать эвакуатор или воспользоваться чьей-то помощью с помощью буксировочного ремня или троса лебедки. Убедитесь, что они точно знают, куда едут, прежде чем начать тянуть, так как при неправильном подходе это может привести к дальнейшим повреждениям.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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