Що робити, якщо випадково знайшли чужий паспорт: як відшукати власника

Якщо одного разу виявиться втрачений паспорт, необхідно діяти відповідально та негайно. Повернути паспорт власнику – це не лише юридичне зобов'язання, а й правильний вчинок. UAportal підготував низку рекомендацій, які допоможуть діяти в цій ситуації максимально акуратно та ефективно.

Оцініть ситуацію

Знайшовши втрачений паспорт, уважно вивчіть його на предмет видимої контактної інформації або даних для екстреного зв'язку. Пошукайте номер телефону або адресу електронної пошти, за якою ви можете повідомити власника. Якщо контактної інформації немає, перейдіть до наступного кроку.

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Повідомити місцеві органи влади

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Зверніться до місцевого відділення поліції або паспортного столу та повідомте їм про втрату паспорта. Вони проведуть вас через необхідні процедури та підкажуть, що потрібно зробити. Вони можуть попросити вас принести паспорт або запропонувати альтернативне рішення.

Зверніться до посольства чи консульства

Якщо паспорт належить іноземному громадянину, зв'яжіться з його посольством чи консульством у вашій країні. Вони зможуть допомогти у поверненні паспорта його власнику. Посольства та консульства добре підготовлені до таких ситуацій та нададуть необхідні інструкції.

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Захистіть паспорт

Забезпечте збереження паспорта до тих пір, поки його не буде повернено власнику. Паспорт є життєво важливим документом і будь-яке пошкодження або зміна може призвести до подальших ускладнень для його власника.

Поширьте інформацію

Використовуйте свої соціальні мережі або місцеві громадські групи, щоб поширити інформацію про знайдений паспорт. Обмін фотографією або описом паспорта, а також вказівкою місця, де його знайдено, може збільшити шанси зв'язатися з власником або кимось, хто його знає. Заохочуйте інших ділитися інформацією, оскільки через їхні мережі вона може потрапити до потрібної людини.

Раніше ми писали, чи дозволяється виїжджати за кордон громадянам України з видом на проживання в іншій країні, а також що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення.

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