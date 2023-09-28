Грошова жаба не працює: що зробити щоб 'активізувати' її

У гонитві за багатством і поліпшенням фінансового стану багато хто звертається за допомогою до нетрадиційних талісманів. Одним з таких стародавніх оберегів є тринога грошова жаба. Однак просто придбати статуетку недостатньо, не менш важливими є розміщення та активація талісмана.

Як правильно вибрати грошову жабу для своєї оселі

Деревʼяна жаба

Тринога жаба в ідеалі повинна бути виготовлена з дерева, оскільки вона відповідає елементу Дерева у фен-шуй, відомому своєю здатністю притягувати гроші. Або ж, якщо вона зроблена з металу, то повинна бути золотистого кольору, щоб використовувати магнетизм фінансової енергії, хоча він може бути не таким потужним, як дерево.

Монета в роті

Монета, яку жаба тримає в роті, повинна вільно рухатися туди-сюди, символізуючи активний потік грошової енергії. Це гарантує, що ваші фінанси не тільки йдуть, але й повертаються до вас.

Червоні очі

Крім того, оберіть грошову жабу з червоними очима або, якщо такої немає, покладіть жабу на червону тканину. Цей колір символізує багатство і процвітання, що посилює ефективність талісмана.

Активація потенціалу грошової жаби

Щоб активувати силу грошової жаби, потрібно провести нескладний ритуал. Занурте фігурку в ємність з водою на добу, щоб вона ввібрала в себе енергію. Після цього дістаньте жабу з води і дайте їй висохнути природним шляхом.

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Ідеальне місце для грошової жаби

Згідно з принципами фен-шуй, різні зони будинку відповідають різним аспектам життя, включаючи любов, кар'єру, успіх, творчість і багатство. Природно, що триногу жабу слід розмістити в зоні багатства, яка зазвичай знаходиться в південно-східній частині житла.

Однак дуже важливо уникати розміщення грошової жаби обличчям до вхідних дверей або вікна, оскільки це може відштовхнути гроші, а не привернути їх. В ідеалі, розмістіть фігурку на журнальному столику, але не вище одного метра, щоб привернути удачу і процвітання.

Змова з грошовою жабою

Як і будь-який магічний символ, жаба добре реагує на певні слова та заклинання, що посилює її здатність залучати гроші у ваш дім. Створіть власну приказку або пісню, яка резонує з вами, наприклад, "Я почухаю спинку жаби, і потече достаток!". Вимовляючи ці слова, ніжно погладьте спинку фігурки лівою рукою.

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