Гроші тут ні до чого: чому можуть свербіти долоні

Протягом усієї історії людство сповідувало численні ритуали та забобони, кожен з яких мав свій власний набір вірувань та інтерпретацій. Одне з таких повір'їв стосується свербіння долонь, і багато хто пов'язує це з майбутнім отриманням фінансового прибутку.

Згідно з давнім повір'ям, свербіж лівої долоні означає потенційний грошовий прибуток, особливо якщо свербить біля великого пальця. Якщо свербіж не зникає кілька днів поспіль, це означає довгострокову фінансову стабільність, можливо, просування по службі, отримання цінних подарунків або навіть спадщини.

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Однак варто зазначити, що свербіж на початку тижня не обов'язково свідчить про удачу. Насправді його можна розглядати як ознаку майбутніх випробувань.

Відео дня

Що означає, коли рука свербить у різні дні тижня:

Понеділок

Сприятливий день для зустрічей з однодумцями, потенційно вигідних угод і початку перспективних проєктів.

Вівторок

Можлива чудова відпустка в компанії близьких друзів.

Середа

На представниць прекрасної статі чекає інтригуюче побачення.

Четвер

Бажано виділити час для самоаналізу і усамітнення.

П’ятниця

Висока ймовірність зустрічі з колишніми коханими.

Субота

Найближчим часом на вас можуть чекати радості і веселощі.

Неділя.

Всесвіт може послати потужного благодійника, який позитивно змінить ваше життя.

Нагадаємо, ми вже писали про прикмети, які попереджають про нещастя, біди та хвороби.

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