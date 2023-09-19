Деньги здесь ни при чем: почему могут чесаться ладони

На протяжении всей истории человечество исповедовало многочисленные ритуалы и предрассудки, каждый из которых имел свой набор верований и интерпретаций. Одно из таких поверий касается зуда ладоней, и многие связывают это чувство с обещанием финансовой прибыли.

Согласно давнему поверью, зуд левой ладони означает потенциальную денежную прибыль, особенно если чешется у большого пальца. Если зуд не исчезает несколько дней подряд, это означает долгосрочную финансовую стабильность, возможно продвижение по службе, получение ценных подарков или даже наследства.

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Однако следует отметить, что зуд в начале недели не обязательно свидетельствует об удаче. На самом деле его можно рассматривать как признак будущих испытаний.

Видео дня

Что значит, когда рука чешется в разные дни недели:

Понедельник

Благоприятный день для встреч с единомышленниками, потенциально выгодных сделок и начала перспективных проектов.

Вторник

Возможен отличный отпуск в компании близких друзей.

Среда

Представительниц прекрасного пола ждет интригующее свидание.

Четверг

Желательно выделить время для самоанализа и уединения.

Пятница

Высокая вероятность встречи с бывшими любимыми.

Суббота

В ближайшее время вас могут ждать радости и веселья.

Воскресенье.

Вселенная может послать мощного благодетеля, который положительно изменит вашу жизнь.

Напомним, мы уже писали о приметах, предупреждающих о несчастьях, бедах и болезнях.

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