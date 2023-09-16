Для чого потрібний Steam Deck: плюси і мінуси цього портативного ігрового пристрою

Steam Deck, портативний ігровий пристрій, привернув увагу завдяки своїй компактності та доступу до широкого спектра комп'ютерних ігор. Uaportal підготував аналіз всіх "за" і "проти", щоб допомогти читачам прийняти зважене рішення щодо цього ігрового пристрою.

Плюси Steam Deck:

Портативність

Steam Deck пропонує зручність гри на ходу, що робить його дуже портативним варіантом для геймерів. Його компактний дизайн дозволяє легко транспортувати і насолоджуватися комп'ютерними іграми в будь-якому місці без необхідності встановлювати громіздкий настільний комп'ютер.

Потужне обладнання

Steam Deck оснащено кастомним процесором AMD APU та архітектурою RDNA 2, що забезпечує вражаючі апаратні можливості. Це дозволяє пристрою справлятися з вимогливими іграми та забезпечувати плавний ігровий процес, гарантуючи користувачам приємну ігрову сесію.

Відео дня

Велика бібліотека ігор

Працюючи на SteamOS, Steam Deck надає доступ до величезної бібліотеки ігор, доступних на цій платформі. Геймери можуть дослідити широкий спектр ігор, включаючи популярні AAA-релізи та інді-перлини, забезпечуючи різноманітний та захопливий ігровий досвід.

Читайте також: Як очистити дисплей ноутбука, не пошкодивши його

Мінуси Steam Deck:

Ціна

Одним з недоліків Steam Deck є її відносно висока ціна порівняно з іншими портативними ігровими пристроями. Це може зробити її менш доступною для геймерів з обмеженим бюджетом, які шукають більш доступні варіанти.

Обмежений обсяг пам'яті

Базова модель Steam Deck пропонує 64 ГБ пам'яті, чого може бути недостатньо для геймерів з великою бібліотекою ігор. Хоча доступні варіанти з більшим об'ємом пам'яті, вони вимагають додаткових витрат, що потенційно робить пристрій менш привабливим для тих, кому потрібен великий простір для зберігання даних.

Час роботи від акумулятора

Через потужне апаратне забезпечення час автономної роботи Steam Deck може бути меншим, ніж в інших портативних пристроїв. Людям може знадобитися зарядний пристрій або павербанк для тривалих ігрових сесій, що може бути незручно для тих, хто віддає перевагу безперервному ігровому процесу на ходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!