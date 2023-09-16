Для чего нужен Steam Deck: плюсы и минусы этого портативного игрового устройства

Steam Deck, портативное игровое устройство, привлек внимание благодаря своей компактности и доступу к широкому спектру компьютерных игр. Uaportal подготовил анализ всех "за" и "против", чтобы помочь читателям принять взвешенное решение по этому игровому устройству.

Плюсы Steam Deck:

Портативность

Steam Deck предлагает удобство игры на ходу, что делает его очень портативным вариантом для игроков. Его компактный дизайн позволяет легко транспортировать и наслаждаться компьютерными играми в любом месте без необходимости устанавливать настольный громоздкий компьютер.

Мощное оборудование

Steam Deck оснащен кастомным процессором AMD APU и архитектурой RDNA 2, что обеспечивает поразительные аппаратные возможности. Это позволяет устройству справляться с требовательными играми и обеспечивать плавный игровой процесс, гарантируя пользователям приятную игровую сессию.

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Большая библиотека игр

Работая на SteamOS, Steam Deck предоставляет доступ к огромной библиотеке игр, доступных на этой платформе. Геймеры могут исследовать широкий спектр игр, включая популярные AAA-релизы и инди-жемчужины, обеспечивая разнообразный и увлекательный игровой опыт.

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Минусы Steam Deck:

Цена

Одним из недостатков Steam Deck является ее относительно высокая цена по сравнению с другими портативными игровыми устройствами. Это может сделать его менее доступным для геймеров с ограниченным бюджетом, которые ищут более доступные варианты.

Ограниченный объем памяти

Базовая модель Steam Deck предлагает 64 ГБ памяти, чего может оказаться недостаточно для геймеров с большой библиотекой игр. Хотя доступны варианты с большим объемом памяти, они требуют дополнительных затрат, что потенциально делает устройство менее привлекательным для тех, кому требуется большое пространство для хранения данных.

Время работы от аккумулятора

Из-за мощного аппаратного обеспечения время автономной работы Steam Deck может быть меньше, чем у других портативных устройств. Людям может понадобиться зарядное устройство или павербанк для длительных игровых сессий, что может быть неудобно для тех, кто предпочитает непрерывный игровой процесс на ходу.

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