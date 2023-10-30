Переваги та недоліки споживання кави: що потрібно знати
Кава має як переваги, так і недоліки, які важливо враховувати. У цій статті UAportal розглянув вплив споживання кави на рівень енергії, настрій та фізичну працездатність. Розуміючи як позитивні, так і негативні аспекти, люди можуть зробити усвідомлений вибір щодо її споживання.
Користь кави
1. Збільшення енергії:
Кава забезпечує такий необхідний заряд енергії, бореться із сонливістю та підвищує концентрацію уваги протягом дня.
2. Покращення настрою:
Кава потенційно покращує настрій і психічне самопочуття, збільшуючи вироблення гормонів, таких як дофамін і серотонін.
3. Покращення фізичної працездатності:
Доведено, що вживання кави перед фізичним навантаженням стимулює вивільнення адреналіну та підвищує витривалість, що робить її популярним вибором серед спортсменів.
Читайте також: Краще грайтесь зі спеціями: Від чого слід відмовитись, щоб зробити каву кориснішою
Шкідливість кави
1. Порушення сну:
Вживання кави наприкінці дня або у надмірних кількостях може порушити режим сну, ускладнюючи засинання та досягнення якісного відпочинку.
2. Потенційна залежність:
Регулярне вживання кави може призвести до кофеїнової залежності з такими симптомами як головний біль і дратівливість при спробі скоротити споживання або кинути.
3. Кислотні ефекти:
Важливо зазначити, що кава має природну кислотність і може викликати дискомфорт у шлунку і стійке фарбування зубів, особливо якщо вживати її у великих кількостях або натщесерце.
Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!