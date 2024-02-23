Ефективні альтернативи традиційному ґрунту для горщика: що обрати

UAportal зібрав практичні поради та пропозиції щодо того, як замінити ґрунт у горщиках, використовуючи легкодоступні матеріали. Ви зможете створити ідеальні умови для вирощування різних видів рослин.

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Кавова гуща

Замість ґрунту для горщиків можна використовувати кавову гущу. Вона не тільки забезпечує рослини поживними речовинами, але й допомагає утримувати вологу. Змішуючи кавову гущу з органічними матеріалами, такими як компост або кокосова койра, можна створити багатий на поживні речовини посадковий ґрунт. Цей метод особливо корисний для рослин, які процвітають у кислих ґрунтах, таких як троянди або лохина.

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Перліт

Перліт – це легкий і пористий матеріал покращує дренаж і аерацію ґрунту. Поєднуючи перліт з іншими добавками до ґрунту, такими як компост або вермикуліт, можна створити добре дреноване середовище для посадки. Сукуленти або кактуси, які потребують відмінного дренажу, можуть отримати велику користь від використання перліту.

Кокосова Койра

Виготовлена з волокнистого лушпиння кокосових горіхів, кокосова койра добре утримує воду і сприяє належній аерації для коренів рослин. Зволожуючи висушені цеглинки кокосової стружки водою і змішуючи їх з компостом або перлітом, можна отримати добре збалансований ґрунт для посадки рослин.

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