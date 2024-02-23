Эффективные альтернативы традиционной почве для горшка: что выбрать

UAportal собрал практические советы и предложения по тому, как заменить почву в горшках, используя легкодоступные материалы. Вы сможете создать идеальные условия для выращивания разных видов растений.

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Кофейная гуща

Вместо почвы для горшков можно использовать кофейную гущу. Она не только снабжает растения питательными веществами, но и помогает удерживать влагу. Смешивая кофейную гущу с органическими материалами, такими как компост или кокосовая койра, можно создать богатую питательными веществами посадочную почву. Этот метод особенно полезен для растений, процветающих в кислых почвах, таких как розы или голубика.

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Перлит

Перлит – это легкий и ячеистый материал улучшающий дренаж и аэрацию почвы. Сочетая перлит с другими добавками к почве, такими как компост или вермикулит, можно создать хорошую дренированную среду для посадки. Суккуленты или кактусы, требующие отличного дренажа, могут извлечь большую пользу от использования перлита.

Кокосовая Койра

Изготовленная из волокнистой шелухи кокосовых орехов, кокосовая койра хорошо удерживает воду и способствует надлежащей аэрации для корней растений. Увлажняя высушенные кирпичики кокосовой стружки водой и смешивая их с компостом или перлитом, можно получить хорошо сбалансированную почву для посадки растений.

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