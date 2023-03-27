Фантастичні фільми 2014-19 років: пориньте в нові світи

UAportal підготував список із п'яти дивовижних фільмів періоду з 2014 по 2019 рік. Вони запропонували глядачам безліч жанрів та історій, які запам'ятаються довгі роки.

Першому гравцю приготується

рейтинг IMDB 7,5/10

Жанр: Екшн, Пригоди, Наукова фантастика

Країна: США; Тривалість: 140 хвилин; Рік: 2018

Продюсер: Стівен Спілберг

Дія фільму відбувається у 2045 році, коли люди рятуються від суворої реальності, потрапляючи у віртуальну гру під назвою OASIS, де вони можуть робити все, що захочуть, без наслідків та обмежень. Коли її творець вмирає, він залишає після себе пасхальне яйце, заховане всередині OASIS, яке веде гравців у пригоду, повну головоломок та труднощів.

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Переможець отримає контроль над усією грою і стане багатим надміру. Головний герой Уейд Уоттс поєднується з іншими гравцями в цій пригоді, але незабаром дізнається, що існують могутні сили, які вирішили зупинити його за всяку ціну.

Форма води

IMDB Рейтинг 7.6/10

Жанр: Драма, Фентезі

Країна: США; Тривалість: 123 хвилини; Рік: 2017

Продюсер: Гільєрмо дель Торо

Цей драматичний фантастичний фільм розповідає про Елізу, яка працює прибиральницею у секретній урядовій лабораторії та виявляє земноводну істоту, яка перебуває у полоні у жорстокого директора лабораторії. Вона формує малоймовірний зв'язок із істотою та вирішує допомогти йому втекти від викрадачів.

Невдовзі дівчина дізнається, що їй доведеться боротися з могутніми силами, які вирішили розлучити їх за будь-яку ціну, навіть якщо це означає ризикнути власним життям у процесі.

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Готель "Гранд Будапешт"

IMDB Рейтинг 8.1/10

Жанр: Пригоди, Комедія, Фентезі

Країна: Німеччина, США; Тривалість: 99 хвилин; Рік: 2014

Продюсер: Вес Андерсон

Фільм розповідає про Густава Х., який працює консьєржем у розкішному готелі "Гранд Будапешт" і виявляється залученим до серії загадкових подій після знайомства з молодою жінкою на ім'я Зеро Мустафа. Разом вони повинні розкрити секрети цих подій, одночасно намагаючись перехитрити своїх ворогів, які мають намір зупинити їх за всяку ціну.

Паразити

IMDB Рейтинг 8.6/10

Жанр: Фентезі, Драма, Тріллер

Країна: Південна Корея; Тривалість: 132 хвилини; Рік: 2019

Продюсер: Бонг Джун-хо

Цей фільм розповідає про сім'ю Кім, бідну сім'ю, яка живе у напівпідвальній квартирі, яка стає учасником ретельно розробленої схеми проникнення в багату родину Пак та використання їхнього багатства та привілеїв. Все швидко виходить з-під контролю, коли починають розкриватися секрети і вони опиняються в небезпечній ситуації, з якої, можливо, не зможуть вибратися.

Бердмен

IMDB Рейтинг 7.7/10

Жанр: Фентезі, Комедія, Драма

Країна: США; Тривалість: 119 хвилин; Рік: 2014

Продюсер: Алехандро Г. Іньярріту

Фільм розповідає про Ріггана Томсона, відомого в минулому як супергерой Бердмен, який вирішив відновити свою кар'єру, поставивши бродвейську п'єсу. Він стикається з різними перешкодами як внутрішніми, так і зовнішніми, намагаючись здійснити свою мрію. Але незабаром виявляє, що, можливо, "відкусив" більше, ніж міг "прожувати".

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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