Фантастические фильмы 2014-19 годов: окунитесь в новые миры
UAportal подготовил список из пяти удивительных фильмов периода с 2014 по 2019 год. Они предложили зрителям множество жанров и историй, которые запомнятся на долгие годы.
Первому игроку приготовится
рейтинг IMDB 7,5/10
Жанр: Экшн, Приключения, Научная фантастика
Страна: США; Продолжительность: 140 минут; Год: 2018
Продюсер: Стивен Спилберг
Действие фильма происходит в 2045 году, когда люди спасаются от суровой реальности, попадая в виртуальную игру под названием OASIS, где они могут делать все, что захотят, без последствий и ограничений. Когда ее создатель умирает, он оставляет после себя пасхальное яйцо, спрятанное внутри OASIS, которое ведет игроков в приключение, полное головоломок и трудностей.
Победитель получит контроль над всей игрой и станет богатым сверх меры. Главный герой Уэйд Уоттс объединяется с другими игроками в этом приключении, но вскоре узнает, что существуют могущественные силы, решившие остановить его любой ценой.
Форма воды
IMDB Рейтинг 7.6/10
Жанр: Драма, Фэнтези
Страна: США; Продолжительность: 123 минуты; Год: 2017
Продюсер: Гильермо дель Торо
Этот драматический фантастический фильм рассказывает об Элизе, которая работает уборщицей в секретной правительственной лаборатории и обнаруживает земноводное существо, находящееся в плену у жестокого директора лаборатории. Она формирует маловероятную связь с существом и решает помочь ему сбежать от похитителей.
Вскоре девушка узнает, что ей придется бороться с могущественными силами, решившими разлучить их любой ценой, даже если это означает рискнуть собственной жизнью в процессе.
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Отель "Гранд Будапешт"
IMDB Рейтинг 8.1/10
Жанр: Приключения, Комедия, Фэнтези
Страна: Германия, США; Продолжительность: 99 минут; Год: 2014
Продюсер: Уэс Андерсон
Фильм рассказывает о Густаве Х., который работает консьержем в роскошном отеле "Гранд Будапешт" и оказывается вовлеченным в серию загадочных событий после знакомства с молодой женщиной по имени Зеро Мустафа. Вместе они должны раскрыть секреты этих событий, одновременно пытаясь перехитрить своих врагов, которые намерены остановить их любой ценой.
Паразиты
IMDB Рейтинг 8.6/10
Жанр: Фэнтези, Драма, Триллер
Страна: Южная Корея; Продолжительность: 132 минуты; Год: 2019
Продюсер: Бонг Джун-хо
Этот фильм рассказывает о семье Ким, бедной семье, живущей в полуподвальной квартире, которая становится участником тщательно разработанной схемы проникновения в богатую семью Пак и использования их богатства и привилегий. Все быстро выходит из-под контроля, когда начинают раскрываться секреты, и они оказываются в опасной ситуации, из которой, возможно, не смогут выбраться.
Бёрдмэн
IMDB Рейтинг 7.7/10
Жанр: Фэнтези, Комедия, Драма
Страна: США; Продолжительность: 119 минут; Год: 2014
Продюсер: Алехандро Г. Иньярриту
Фильм рассказывает о Риггане Томсоне, известном в прошлом как супергерой Бёрдмэн, который решил возобновить свою карьеру, поставив бродвейскую пьесу. Он сталкивается с различными препятствиями, как внутренними, так и внешними, пытаясь осуществить свою мечту. Но вскоре обнаруживает, что, возможно, "откусил" больше, чем мог "прожевать".
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