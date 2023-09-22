Голуб залетів у вікно: що означає ця прикмета

Голуби здавна асоціюються зі знаками та символікою, і одним із поширених явищ є те, що голуб влітає у вікно. Ця подія часто привертає увагу людей і викликає питання про її значення.

Дехто вважає, що коли голуб влітає в будинок, це означає швидке отримання цікавих новин. Ці новини можуть бути несподіваними, але значущими за своєю природою. Протягом всієї історії голуби вважалися символічними птахами і навіть використовувалися як гінці.

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У деяких випадках, коли голуб наближається до людини, він може нести в дзьобі листочок або гілочку. Цей жест вважається позитивним знаком, який вказує на те, що господар оселі незабаром може отримати добру звістку. Щоб забезпечити безпечний відліт голуба, деякі люди вважають за краще розсипати насіння на підвіконні, забезпечуючи птаха джерелом їжі перед тим, як він продовжить свою подорож.

Однак, якщо голуб опиняється в пастці в межах кімнати, неодноразово б'ється об стіни, намагаючись втекти, це, як правило, вважається несприятливою ознакою. Таке явище може вказувати на можливість наближення поганих новин.

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