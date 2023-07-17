Історія чаю: чи правда, що напій запарювали ще в третьому тисячолітті до н.е.

Чай, улюблений напій мільйонів людей по всьому світу, має багату історію, яка охоплює століття. UaPortal поділився історією про появу чаю, а також тих, хто відіграв значну роль у його розвитку й технологічних досягненнях.

Виникнення чаю

Давня китайська легенда приписує відкриття чаю імператору Шень-нуну у 2737 році до нашої ери. За легендою, під час відпочинку під деревом, листок випадково впав у кип'яток правителя, внаслідок чого утворився ароматний напій. Ця випадкова подія викликала інтерес до унікальних властивостей і смаків чаю.

Немає точних відомостей щодо винахідників чаю, але цей напій поширився по всьому Китаю під час правління династії Тан (618-907 рр. н.е.). Буддійські монахи мали значний вплив на культивування та вдосконалення чайних практик, визнавши його лікувальні цілі й використовуючи його в духовних практиках. Їхні знання та відданість справі сприяли розвитку чайної культури.

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Технологічний прогрес

За часів династії Сун (960-1279 рр. н.е.), було запроваджено процес пропарювання чайного листя. Це дозволило зберегти його природні смакові якості та посилити аромат. Під час династії Мін (1368-1644 рр. н.е.) стали поширюватися порцелянові чайники та різноманітні методи заварювання листового чаю.

Вплив на суспільство

Чай справив глибокий вплив на суспільство, економіку та окремі галузі промисловості. У Стародавньому Китаї цей напій став символом гостинності, соціального статусу та культурної вишуканості. Шовковий шлях сприяв його поширенню за межі Китаю, до сусідніх країн і, зрештою, до Європи в XVI столітті. Глобальна торгівля чаєм, зумовлена попитом і дослідженнями, призвела до заснування чайних плантацій і сформувала економіку в усьому світі.

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