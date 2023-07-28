Як зберігати свіжу зелень якнайдовше: Топ-3 лайфхаки від досвідчених господинь

Зелень чудово доповнює смак наших страв. Однак вона дуже швидко в’яне. UAportal підготував практичні поради, які допоможуть якнайдовше зберегти свіжість продукту.

Правильно зберігайте

Після покупки свіжої зелені, зніміть гумки або щільне упаковування й обережно відокремте листя. Ретельно промийте їх холодною водою та промокніть паперовими рушниками. Потім зберігайте зелень у герметичних контейнерах, вистелених сухим паперовим рушником.

Не перевантажуйте контейнер, оскільки для збереження листя потрібен достатній потік повітря. Помістіть тару в холодильник, в якому підтримується стабільне й злегка вологе середовище.

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Скористайтеся перевагами бланшування

Бланшування – це кулінарний прийом, який полягає в короткочасному кип'ятінні овочів перед їх швидким охолодженням у крижаній воді. Хоча цей метод зазвичай використовується для консервування овочів, він також може освіжити вашу зелень.

Для цього необхідно довести воду до кипіння й опустити туди промиту зелень на 1-2 хвилини. Потім за допомогою ложки перекласти її в миску з крижаною водою. Коли зелень повністю охолоне, злийте зайву рідину й зберігайте її в герметичних контейнерах. Бланшування допомагає зберегти колір, текстуру та поживні речовини продукту, завдяки чому він довше зберігатиметься.

Ополіскуйте зелень

Якщо зелень має ознаки в'янення, не поспішайте її викидати. Натомість спробуйте застосувати метод ополіскування. Спочатку відріжте стебла й занурте їх у миску з холодною водою. Додайте до цієї тари кілька кубиків льоду й вичавіть лимонний сік.

Залиште зелень на 30 хвилин у цій рідині. Після ополіскування, акуратно просушіть стебла й зберігайте їх, дотримуючись першої рекомендації.

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