Как хранить свежую зелень как можно дольше: Топ-3 лайфхака от опытных хозяек

Зелень отлично дополняет вкус наших блюд. Однако она очень быстро увядает. UAportal подготовил практические советы, которые помогут дольше сохранить свежесть продукта.

Правильно храните

После покупки свежей зелени, снимите резинки или плотную упаковку и осторожно отделите листья. Тщательно промойте их холодной водой и промокните бумажными полотенцами. Затем храните зелень в герметичных контейнерах, выстланных сухим бумажным полотенцем.

Не перегружайте контейнер, поскольку для хранения листьев требуется достаточный поток воздуха. Поместите тару в холодильник, в котором поддерживается стабильная и слегка влажная среда.

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Воспользуйтесь преимуществами бланширования

Бланширование – это кулинарный прием, заключающийся в кратковременном кипячении овощей перед их быстрым охлаждением в ледяной воде. Хотя этот метод обычно используется для консервирования овощей, он также может освежить вашу зелень.

Для этого необходимо довести воду до кипения и опустить туда промытую зелень на 1-2 минуты. Затем с помощью ложки переложить ее в миску с ледяной водой. Когда зелень полностью охладится, слейте лишнюю жидкость и храните ее в герметичных контейнерах. Бланширование помогает сохранить цвет, текстуру и питательные вещества, благодаря чему он будет дольше сохраняться.

Ополаскивайте зелень

Если зелень имеет признаки увядания, не спешите ее выбрасывать. Попробуйте применить метод ополаскивания. Сначала отрежьте стебли и окуните их в миску с холодной водой. Добавьте в эту тару несколько кубиков льда и выжмите лимонный сок.

Оставьте зелень на 30 минут в жидкости. После ополаскивания аккуратно просушите стебли и храните их, соблюдая первую рекомендацию.

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