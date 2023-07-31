Як позбутися регулярного головного болю: дієві поради, які допоможуть покращити загальний стан здоров'я

Багато хто регулярно страждає через надокучливий головний біль. Однак вживання ліків лише тимчасово усуває проблему.

UAportal підготував п'ять порад, які допоможуть з’ясувати причини болю та, власне, позбутися його.

Дотримуйтесь водного балансу

Правильна гідратація є дуже важливою для загального стану здоров'я. До того ж зневоднення може спровокувати головний біль, тому корисно тримати під рукою пляшку з водою й ставити нагадування про необхідність пити. Окрім цього, намагайтеся додати у свій раціон продукти, що сприяють зволоженню, зокрема, фрукти та овочі.

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Дотримуйтесь збалансованого харчування

Намагайтеся не пропускати прийоми їжі та дотримуватися збалансованого раціону, який багатий на поживні речовини. Споживайте цілісні злаки, нежирні білки та корисні жири. Зведіть до мінімуму споживання оброблених харчових продуктів, солодких закусок та кофеїну, оскільки вони посилюють головний біль.

Боріться зі стресом

Стрес є одним із найпоширеніших факторів, що спричиняє головний біль, тому навчитися справлятися з ним вкрай важливо. Застосовуйте методи релаксації, зокрема, медитацію, вправи для глибокого дихання або йогу.

Знайдіть час для хобі або занять, які приносять радість та розслаблює вас. Якщо ви почуваєтеся пригніченим, не соромтеся звертатися за підтримкою до друзів, родичів чи професійного консультанта.

Дбайте про свій якісний сон

Недостатній сон може призвести до головного болю та зниження продуктивності. Спіть по сім-дев'ять годин щоночі. Створіть сприятливі умови для відпочинку: у спальні має бути затишно, темно і не повинно бути факторів, що відволікають. Наприклад, електронних пристроїв або шуму.

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Регулярно займайтеся фізичними вправами

Фізична активність не тільки покращує загальний стан здоров'я, а й допомагає запобігти головному болю. Регулярно займайтеся спортом, який приносить вам задоволення, наприклад, ходьбою, бігом, плаванням або їздою на велосипеді.

Фізичні вправи сприяють виділенню ендорфінів, які є природними болезаспокійливими засобами, що полегшують головний біль та підіймають настрій.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше, UAportal раніше розповідав про прості і ефективні способи зняти головний біль без лікарської допомоги.

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