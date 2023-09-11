Як надовго зберегти підтягнутий контур обличчя: практичні поради

UAportal підготував практичні поради та вправи, які допоможуть особі виглядати більш підтягнутим та молодим. Втіливши ці рекомендації у свою щоденну рутину, можна покращити виразність та пружність м'язів обличчя.

Виконуйте гімнастику для обличчя

Щоб зберегти красивий контур обличчя, слід виконувати вправи, які тренують м'язи обличчя. Регулярне виконання гімнастики для обличчя допоможе відновити пружність шкіри, зменшивши видимість обвисання.

Ефективними вправами є підтягування щік, вправи для підборіддя та розгладжування чола. Крім того, масажі обличчя та використання спеціальних масажних роликів можуть покращити кровообіг і надати шкірі молодшого вигляду.

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Доглядайте шкіру правильно

Очищайте шкіру обличчя двічі на день, регулярно відлущуйте її для видалення відмерлих клітин, а також зволожуйте спеціальними засобами. Щоденне використання сонцезахисного крему також має важливе значення для захисту шкіри від небезпечної дії ультрафіолетових променів, які можуть сприяти передчасному старінню та в'ялості шкіри.

Ведіть здоровий спосіб життя

Збалансоване харчування, що включає багато фруктів, овочів і нежирних білків, містить необхідні поживні речовини, які підтримують здоровий стан шкіри.

Для збереження пружності шкіри також важливо щодня випивати достатню кількість води. Крім того, достатня кількість сну та контроль рівня стресу можуть допомогти запобігти появі зморшок та покращити загальний стан шкіри.

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