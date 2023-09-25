Як правильно мити голову: корисні поради

У цій статті ви знайдете корисні поради про те, як правильно мити волосся. Незалежно від того, чи у вас жирне, сухе або нормальне волосся, ці поради стосуються всіх.

Вибираємо правильний шампунь

Коли справа доходить до миття волосся, важливо вибрати правильний шампунь для вашого типу волосся. Незалежно від того, чи у вас жирне, сухе або нормальне волосся, існують шампуні, спеціально розроблені для задоволення їхніх конкретних потреб. Шукайте шампуні, які не містять агресивних хімічних речовин і сульфатів, оскільки вони можуть позбавити волосся природних олій. Крім того, раз на місяць використовуйте очищувальний шампунь, щоб видалити будь-які накопичення продуктів.

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Правильно змочуйте волосся

Перед застосуванням шампуню дуже важливо ретельно намочити волосся. Використовуйте теплу воду, щоб намочити волосся від коренів до кінчиків. Це допоможе відкрити кутикули волосся і дозволить шампуню ефективно проникнути всередину. Уникайте використання гарячої води, оскільки вона може позбавити волосся природних олій і зробити його сухим і ламким.

Нанесення шампуню та масаж шкіри голови

Вилийте невелику кількість шампуню на долоню. М'яко втирайте засіб у шкіру голови кінчиками пальців, зосереджуючись на коренях волосся. Це допоможе видалити бруд, надлишок олії та накопичення продукту. Нігті можуть подразнити шкіру голови. Після ретельного масажу шкіри голови нанесіть шампунь на волосся по всій довжині м'якими стискаючими рухами.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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