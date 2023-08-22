Як правильно прати одяг: Топ-5 порад, які збережуть ваші речі в гарному стані

Через неправильне прання, ваш одяг може втрати свій охайний вигляд. Тому UAportal підготував декілька корисних порад, які допоможуть продовжити термін служби улюблених речей.

Вибирайте відповідну температуру води

Різні тканини та плями потребують відмінної температури. Наприклад, для делікатних матеріалів, схильних до зменшення в об'ємі, рекомендується використовувати холодну воду. Вона також підходить для легких забруднень. Однак для сильно забруднених речей або зі стійкими плямами, може знадобитися тепла або гаряча.

Сортуйте речі

Одяг слід розділяти за кольором, типом тканини та ступенем забруднення, щоб запобігти втраті забарвлення, пошкодженню матеріалу та досягти кращого ефекту. Почніть зі сортування білизни за трьома основними категоріями: біле, кольорове та темне. Відтак фарба не буде забруднювати світлих речей. До того ж делікатні тканини слід прати окремо.

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Використовуйте правильну кількість засобу

Недостатня кількість продукту може не усунути плям та бруду належним чином, а надмірна – може залишити сліди на одязі та навіть спричинити подразнення шкіри. Дотримуйтесь інструкцій на упакуванні мийного засобу, щоб визначити його відповідну кількість. Зазвичай, для прання звичайного розміру білизни, достатньо одного ковпачка хімії.

Читайте етикетки

Етикетки містять цінну інформацію про те, як правильно прати та доглядати за речами. Важливо прочитати й дотримуватися цих інструкцій, щоб уникнути, ймовірного, пошкодження одягу. На бірках часто зазначають рекомендовану температуру води та будь-які особливі вказівки, наприклад, щодо ручного прання чи хімчистки. Якщо ви будете дотримуватись цих рекомендацій, речі залишатимуться в гарному стані й слугуватимуть вам довше.

Не перевантажуйте пральну машину

Слід залишати достатньо місця для вільного руху білизни під час циклу прання. Переповнення машини може перешкоджати належному віджиманню та полосканню, в результаті чого одяг не буде ретельно випраний. Краще завантажити кілька невеликих комплектів ніж один великий і переповнений.

Раніше, UaPortal поділився, як вибрати постільну білизну.

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