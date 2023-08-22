Как правильно стирать одежду: Топ-5 советов, которые сохранят ваши вещи в хорошем состоянии

Из-за неправильной стирки, ваша одежда может утратить свой опрятный вид. Поэтому UAportal подготовил несколько полезных советов, которые помогут продлить срок службы любимых вещей.

Выбирайте соответствующую температуру воды

Различные ткани и пятна нуждаются в отличной температуре. К примеру, для деликатных материалов, склонных к уменьшению в объеме, рекомендуется использовать холодную воду. Она также подходит для легких загрязнений. Однако для сильно загрязненных вещей или со стойкими пятнами, может потребоваться тепло или горячо.

Сортируйте вещи

Одежду следует разделять по цвету, типу ткани и степени загрязнения, чтобы предотвратить потерю окраски, повреждение материала и достичь лучшего эффекта. Начните с сортировки белья по трем основным категориям: белое, цветное и темное. Следовательно, краска не будет загрязнять светлых вещей. К тому же деликатные ткани следует стирать отдельно.

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Используйте правильное количество средства

Недостаточное количество продукта может не устранить пятен и грязи должным образом, а чрезмерное – может оставить следы на одежде и даже вызвать раздражение кожи. Следуйте инструкциям на упаковке моющего средства, чтобы определить его соответствующее количество. Обычно для стирки обычного размера белья достаточно одного колпачка химии.

Читайте этикетки

Этикетки содержат ценную информацию о том, как правильно стирать и ухаживать за вещами. Важно прочесть и следовать этим инструкциям, чтобы избежать, вероятно, повреждения одежды. На бирках часто указывают рекомендованную температуру воды и любые особые указания, например, ручной стирки или химчистки. Если вы будете придерживаться этих рекомендаций, вещи будут оставаться в хорошем состоянии и служить вам дольше.

Не перегружайте стиральную машину

Оставляйте достаточно места для свободного движения белья во время цикла стирки. Переполнение машины может препятствовать надлежащему отжиму и полосканию, в результате чего одежда не будет тщательно выстирана. Лучше загрузить несколько небольших комплектов, чем один большой и переполненный.

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