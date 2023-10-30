Як правильно вибрати дрова для опалення печі взимку: корисні поради

Вибір правильного типу деревини має вирішальне значення для безпечного та ефективного опалення печі взимку. UAportal підготував поради для якісного опалення оселі.

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Уникайте використання м'яких порід деревини

Коли мова йде про опалення печі взимку, бажано уникати використання м'яких порід деревини. Сосна, ялина або ялиця, містять велику кількість смоли, яка при згорянні може призвести до виділення токсичних парів. Ці випари можуть негативно вплинути на смак і якість їжі, приготованої в духовці, а також становити потенційний ризик для здоров'я.

Обирайте тверді породи дерева для кращого нагрівання

Взимку для розпалювання духовки настійно рекомендується використовувати тверді породи дерева, такі як дуб і клен. Ці щільні тверді породи деревини горять повільніше, забезпечуючи більш тривале і рівномірне тепло. Крім того, вони утворюють менше іскор і менше диму порівняно з м'якими породами.

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Витримуйте дрова

Для цього потрібно дати дровам повністю просохнути протягом періоду від шести місяців до року. Свіжозрубані або зелені дрова містять вологу, яка перешкоджає процесу горіння і призводить до неефективного обігріву та підвищеного задимлення. Забезпечивши належну підготовку дров, можна отримати більш ефективну теплову потужність і зменшити ймовірність накопичення креозоту в димоході печі.

Уникайте обробленої або пофарбованої деревини

Оброблена деревина часто містить хімічні речовини, такі як консерванти або пестициди, які можуть виділятися в повітря при згорянні, створюючи ризики для здоров'я. Аналогічно, пофарбована деревина може виділяти токсичні випаровування під впливом високих температур. Щоб підтримувати безпечне та здорове середовище для приготування їжі, обирайте необроблені дрова, які не мають жодних хімічних речовин чи фарб.

Правильне зберігання

Рекомендується зберігати дрова в сухому, добре провітрюваному приміщенні, захищеному від дощу, снігу та ґрунтової вологи. Підніміть штабель дров, залишивши проміжки між полінами, щоб забезпечити приплив повітря і сприяти процесу сушіння. Додатково накрийте верхню частину штабеля водонепроникним брезентом, щоб захистити його від надмірної вологи.

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