Як приготувати яйце-пашот: поради для кухарів-початківців

Приготування ідеального яйця-пашот може бути складним завданням, але це не обов'язково.

UAportal підготував кілька корисних порад та рекомендацій, які зроблять процес приготування яєць-пашот простим та легким. За допомогою цих простих лайфхаків ви оволодієте мистецтвом приготування яєць-пашот у найкоротший термін!

Порада 1

Використовуйте потрібну кількість води

При приготуванні яйця-пашот важливо використовувати достатню кількість води, щоб яйце вільно плавало, не торкаючись дна чи стінок каструлі. В ідеалі, потрібно наповнити каструлю окропом на 3 дюйми (7 см) і додати чайну ложку солі для смаку. Після цього знову доведіть воду до температури, перш ніж розбивати яйце.

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Порада 2

Створіть ефект виру

Після того, як ви додали яйце в каструлю з киплячою підсоленою водою, створіть ефект виру, акуратно помішуючи ложкою або виделкою, це допоможе зберегти весь вміст яйця разом під час варіння. Це гарантує рівномірне приготування всіх компонентів замість того, щоб одна частина готувалася довше, ніж інша, що призведе до нерівномірного приготування страви!

Порада 3

Варіть яйця протягом двох-трьох хвилин

Наступна порада – це час; при варінні яйця достатньо двох-трьох хвилин, щоб щоразу отримувати ідеально приготовлений продукт! Краще не перетримувати яйця, тому що вони стають гумовими, якщо їх занадто довго залишити в гарячій воді, що повністю зводить нанівець їхнє призначення!

Після зняття з вогню, дайте їм постояти близько п'яти хвилин перед подачею - за цей час вони досить охолонуть! Насолоджуйтесь тим, що довели до досконалості ще одну кулінарну навичку - приготування яєць пашот – і пишайтеся тим, що гості будуть вражені таким смачним результатом, досягнутим за мінімальних зусиль з вашого боку!