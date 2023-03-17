Как приготовить яйцо-пашот: советы для начинающих поваров

UAportal подготовил несколько полезных советов и рекомендаций, которые сделают процесс приготовления яиц-пашот простым и легким. С помощью этих простых лайфхаков вы овладеете искусством приготовления яиц-пашот в кратчайшие сроки!

Совет 1

Используйте нужное количество воды

При приготовлении яйца-пашот важно использовать достаточное количество воды, чтобы яйцо свободно плавало, не касаясь дна или стенок кастрюли. В идеале, нужно наполнить кастрюлю кипящей водой на 3 дюйма (7 см) и добавить чайную ложку соли для вкуса. После этого снова доведите воду до температуры, прежде чем разбивать в нее яйцо.

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Совет 2

Создайте эффект водоворота

После того как вы добавили яйцо в кастрюлю с кипящей подсоленной водой, создайте эффект водоворота, аккуратно помешивая ложкой или вилкой, это поможет сохранить все содержимое яйца вместе во время варки. Это гарантирует равномерное приготовление всех компонентов вместо того, чтобы одна часть готовилась дольше, чем другая, что приведет к неравномерному приготовлению блюда!

Совет 3

Варите яйца в течение двух-трех минут

При варке яйца достаточно двух-трех минут, чтобы каждый раз получать идеально приготовленный продукт! Лучше не передерживать яйца, так как они становятся резиновыми, если их слишком долго оставить в горячей воде, что полностью сводит на нет их предназначение!

После снятия с огня дайте им постоять около пяти минут перед подачей. За это время они достаточно остынут!

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